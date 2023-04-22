ФБР допросило пользователей мессенджера для геймеров

Сотрудники бюро беседовали со знакомыми солдата Национальной гвардии ВВС Джека Тейшейры, которого обвиняют в утечке разведывательной информации. ФБР было интересно узнать, как члены сервера впервые познакомились с Тейшейрой и в какие видеоигры они вместе играли.

Один из пользователей сообщил, что Тейшейра начал размещать секретные документы в декабре, а двое других сказали, что он начал это делать летом 2022 года.

Оказалось, что первая утечка из Discord произошла менее чем через 48 часов после начала специальной военной операции России на Украине.

То, что ФБР допрашивает пользователей сервера Discord, говорит о том, что агентство серьезно относится к этому делу и стремится выявить любых сообщников или соучастников, причастных к утечке.