ФБР и CISA обеспокоились доступом китайских хакеров к переписке семьи Байдена

Согласно The New York Times, целью атаки стали ряд высокопоставленных официальных лиц и сотрудников, включая окружение Дональда Трампа, сенатора Дж. Д. Вэнса, сотрудников предвыборного штаба Камалы Харрис, а также членов семьи и помощников президента страны Джо Байдена.

Источники в ФБР полагают, что хакеры могли получить доступ к незашифрованным SMS-сообщениям, журналам звонков и, возможно, аудиосообщениям на устройствах пострадавших. Атака затронула по меньшей мере 10 телекоммуникационных компаний, включая Verizon и AT&T. Verizon подтвердила инцидент, тогда как AT&T отказалась от комментариев.