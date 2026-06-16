ФБР построило целый город для тренировок по борьбе с кибератаками

В этом «городе» есть: магазин у дома, заправка, больница и даже обставленные жилые здания. Все здания соединены сетями, «как в настоящем населённом пункте», пишут СМИ. Внутри работает небольшой центр обработки данных с более чем 200 серверами.

Но там полная изоляция от внешнего мира. Ни один вирус или вредоносный код не может вырваться наружу. Поэтому внутри можно безопасно взламывать серверы, заражать их вирусами и изучать поведение вредоносных программ. Курсанты учатся проводить расследования в больничных компьютерных сетях, корпоративных системах безопасности и т. д.

Полигон открылся ещё в прошлом году, но на неделе ФБР опубликовало видео, показывающее город изнутри. Глянуть можно по ссылке в источнике.