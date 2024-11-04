ФБР предупредило о «подрывающих безопасность выборов» видео

Опубликовано 04 ноября 2024, 12:001 мин.
ФБР предупредило о «подрывающих безопасность выборов» видеоВводящих в заблуждение
ФБР выпустило предупреждение о вводящих в заблуждение видео, которые распространяются в социальных сетях перед предстоящими выборами. В заявлении, опубликованном в субботу, агентство сообщило, что осведомлено о двух конкретных видео, которые ложно утверждают, что они от ФБР и касаются безопасности выборов.
В одном из видео утверждается, что ФБР «задержало три группы, совершившие махинации с бюллетенями», а в другом ложно упоминается муж вице-президента Камалы Харрис. ФБР подчеркивает, что «оба видео содержат сфабрикованный контент».
Агентство подчеркнуло, что обеспечение целостности выборов является его «высшим приоритетом» и что оно тесно сотрудничает с «государственными и местными правоохранительными органами для решения угроз, связанных с выборами».