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Опубликовано 04 ноября 2024, 12:00
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ФБР предупредило о «подрывающих безопасность выборов» видео

Вводящих в заблуждение
ФБР выпустило предупреждение о вводящих в заблуждение видео, которые распространяются в социальных сетях перед предстоящими выборами. В заявлении, опубликованном в субботу, агентство сообщило, что осведомлено о двух конкретных видео, которые ложно утверждают, что они от ФБР и касаются безопасности выборов.
ФБР предупредило о «подрывающих безопасность выборов» видео
© Ferra

В одном из видео утверждается, что ФБР «задержало три группы, совершившие махинации с бюллетенями», а в другом ложно упоминается муж вице-президента Камалы Харрис. ФБР подчеркивает, что «оба видео содержат сфабрикованный контент».

Агентство подчеркнуло, что обеспечение целостности выборов является его «высшим приоритетом» и что оно тесно сотрудничает с «государственными и местными правоохранительными органами для решения угроз, связанных с выборами».

Источник:FBI
Автор:Максим Многословный
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