ФБР предупредило о «подрывающих безопасность выборов» видео

В одном из видео утверждается, что ФБР «задержало три группы, совершившие махинации с бюллетенями», а в другом ложно упоминается муж вице-президента Камалы Харрис. ФБР подчеркивает, что «оба видео содержат сфабрикованный контент».

Агентство подчеркнуло, что обеспечение целостности выборов является его «высшим приоритетом» и что оно тесно сотрудничает с «государственными и местными правоохранительными органами для решения угроз, связанных с выборами».