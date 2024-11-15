ФБР провело обыск у гендиректора Polymarket за его прогноз победы Трампа

Polymarket — это онлайн-платформа для предсказаний, которая работает по всему миру, позволяя пользователям ставить на политические события и другие значимые происшествия. В 2022 году компания была вынуждена приостановить свою деятельность в США из-за несоответствия требованиям Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, что привело к штрафу в 1,4 миллиона долларов.

Рейд также совпал с продолжающимся расследованием французских регуляторов, касающимся соблюдения Polymarket местных законов об азартных играх.

Polymarket опровергает обвинения в манипулировании рынком, заявляя о своей приверженности прозрачности.