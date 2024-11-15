ФБР провело обыск у гендиректора Polymarket за его прогноз победы Трампа

Опубликовано 15 ноября 2024, 12:001 мин.
ФБР провело обыск у гендиректора Polymarket за его прогноз победы ТрампаТам делали ставки на выборы в США
ФБР провело обыск в квартире генерального директора Polymarket Шейна Коплана в Манхэттене, изъяв его телефон и электронные устройства. Хотя обвинения не были предъявлены, рейд, полагают источники СМИ, был “политически мотивирован” после точного предсказания Polymarket победы Дональда Трампа на выборах. Источник, близкий к делу, охарактеризовал рейд как «грандиозное политическое театро», обвинив власти в использовании этого события для “получения выгоды”.
Polymarket — это онлайн-платформа для предсказаний, которая работает по всему миру, позволяя пользователям ставить на политические события и другие значимые происшествия. В 2022 году компания была вынуждена приостановить свою деятельность в США из-за несоответствия требованиям Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, что привело к штрафу в 1,4 миллиона долларов.
Рейд также совпал с продолжающимся расследованием французских регуляторов, касающимся соблюдения Polymarket местных законов об азартных играх.
Polymarket опровергает обвинения в манипулировании рынком, заявляя о своей приверженности прозрачности.