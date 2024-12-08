ФБР рассказало, как не быть обманутым вашим ИИ-клоном

Преступники используют искусственный интеллект, чтобы выдавать себя за членов семьи, часто изображая чрезвычайные ситуации, чтобы украсть деньги или потребовать выкуп. ФБР советует иметь кодовую фразу, например «Воробей летит в полночь», которую члены семьи могут произносить в подозрительных ситуациях.

ФБР дополняет, что технология синтеза голоса позволяет легко клонировать голоса, используя общедоступные записи, преступники даже заранее вам позвонить под видом услуг.

На всякий случай, ФБР советует ограничить публичный доступ к своему голосу и изображениям в Интернете и сделать аккаунты в соцсетях приватными.