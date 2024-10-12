Приложения
Опубликовано 12 октября 2024, 10:30
1 мин.

ФБР создала криптовалюту-приманку для преступников

Ради борьбы с манипуляциями на крипторынке
ФБР разработало собственную криптовалюту NexFundAI для борьбы с манипуляциями на крипторынке. Эта инициатива совпала с раскрытием значительного уголовного дела, в котором восемнадцать человек и компаний обвинялись в манипуляциях на крипторынках.
ФБР создала криптовалюту-приманку для преступников
© Ferra

Дело, инициированное Министерством юстиции, стало первым уголовным преследованием финансовых компаний за манипуляции на крипторынке. Подход ФБР заключался в создании токена NexFundAI на блокчейне Ethereum и организации фиктивной компании для взаимодействия с предполагаемыми манипуляторами, которые использовали различные схемы, чтобы искусственно взвинтить стоимость криптовалют, включая использование торговых ботов.

По словам Джоди Коэн, специального агента ФБР в Бостоне, эта операция была направлена на выявление тактики, которая искусственно завышает цены токенов. Следователи взаимодействовали с «маркет-мейкерами», один из которых рассказал об использовании ботов для одновременной покупки и продажи с целью создания ложных объемов торгов.

Пять обвиняемых уже признали себя виновными.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ФБР
,
#криптовалюта