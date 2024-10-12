ФБР создала криптовалюту-приманку для преступников

Дело, инициированное Министерством юстиции, стало первым уголовным преследованием финансовых компаний за манипуляции на крипторынке. Подход ФБР заключался в создании токена NexFundAI на блокчейне Ethereum и организации фиктивной компании для взаимодействия с предполагаемыми манипуляторами, которые использовали различные схемы, чтобы искусственно взвинтить стоимость криптовалют, включая использование торговых ботов.

По словам Джоди Коэн, специального агента ФБР в Бостоне, эта операция была направлена на выявление тактики, которая искусственно завышает цены токенов. Следователи взаимодействовали с «маркет-мейкерами», один из которых рассказал об использовании ботов для одновременной покупки и продажи с целью создания ложных объемов торгов.

Пять обвиняемых уже признали себя виновными.