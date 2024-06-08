Приложения
Опубликовано 08 июня 2024, 12:00
1 мин.

ФБР восстановил 7000 ключей от мощного шифровальщика ПК LockBit

И призывает жертв обращаться к специалистам
ФБР объявило о прогрессе в борьбе с вымогательским ПО LockBit, сообщив, что ему удалось получить более 7000 ключей дешифрования, которые могут помочь жертвам бесплатно восстановить свои данные.
ФБР восстановил 7000 ключей от мощного шифровальщика ПК LockBit
© Ferra

Помощник директора киберподразделения ФБР Брайан Ворндран сообщил об этом на Бостонской конференции по кибербезопасности 2024, призвав пострадавших обращаться в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР.

Это событие произошло после операции "Кронос" - крупной международной операции, в ходе которой в феврале 2024 года была ликвидирована инфраструктура LockBit, изъято 34 сервера и более 2500 ключей дешифрования. Несмотря на эти усилия, LockBit продолжает активно действовать, переключаясь на новые серверы и продолжая свои атаки по всему миру, включая недавнюю кибератаку на канадскую аптечную сеть.