ФБР восстановил 7000 ключей от мощного шифровальщика ПК LockBit

Опубликовано 08 июня 2024, 12:00
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ФБР восстановил 7000 ключей от мощного шифровальщика ПК LockBitИ призывает жертв обращаться к специалистам
ФБР объявило о прогрессе в борьбе с вымогательским ПО LockBit, сообщив, что ему удалось получить более 7000 ключей дешифрования, которые могут помочь жертвам бесплатно восстановить свои данные.
Помощник директора киберподразделения ФБР Брайан Ворндран сообщил об этом на Бостонской конференции по кибербезопасности 2024, призвав пострадавших обращаться в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР.
Это событие произошло после операции "Кронос" - крупной международной операции, в ходе которой в феврале 2024 года была ликвидирована инфраструктура LockBit, изъято 34 сервера и более 2500 ключей дешифрования. Несмотря на эти усилия, LockBit продолжает активно действовать, переключаясь на новые серверы и продолжая свои атаки по всему миру, включая недавнюю кибератаку на канадскую аптечную сеть.