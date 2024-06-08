ФБР восстановил 7000 ключей от мощного шифровальщика ПК LockBit

Помощник директора киберподразделения ФБР Брайан Ворндран сообщил об этом на Бостонской конференции по кибербезопасности 2024, призвав пострадавших обращаться в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР.

Это событие произошло после операции "Кронос" - крупной международной операции, в ходе которой в феврале 2024 года была ликвидирована инфраструктура LockBit, изъято 34 сервера и более 2500 ключей дешифрования. Несмотря на эти усилия, LockBit продолжает активно действовать, переключаясь на новые серверы и продолжая свои атаки по всему миру, включая недавнюю кибератаку на канадскую аптечную сеть.