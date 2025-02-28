ФБР выяснило, кто украл у ByBit криптовалюты на $1,5 млрд: Северная Корея

Опубликовано 28 февраля 2025, 06:451 мин.
ФБР выяснило, кто украл у ByBit криптовалюты на $1,5 млрд: Северная КореяМестные хакеры
ФБР подтвердило, что за кражей около 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте с биржи ByBit стоит Северная Корея. В ходе кибератаки, известной как «TraderTraitor», хакеры быстро конвертировали украденные средства в биткоин и другие цифровые валюты, распределив их по тысячам аккаунтов.
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Чиновники полагают, что украденные деньги будут отмыты и в конечном итоге превратятся в традиционную валюту. ByBit, обслуживающая более 60 миллионов пользователей по всему миру, сообщила на прошлой неделе, что хакеры захватили контроль над кошельком с ETH и перевели его средства на неизвестный счет.
ФБР предупреждает, что северокорейские киберпреступники продолжают атаковать цифровые активы, и призывает компании и частных лиц сохранять бдительность в отношении потенциальных угроз.