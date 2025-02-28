ФБР выяснило, кто украл у ByBit криптовалюты на $1,5 млрд: Северная Корея

Чиновники полагают, что украденные деньги будут отмыты и в конечном итоге превратятся в традиционную валюту. ByBit, обслуживающая более 60 миллионов пользователей по всему миру, сообщила на прошлой неделе, что хакеры захватили контроль над кошельком с ETH и перевели его средства на неизвестный счет.

ФБР предупреждает, что северокорейские киберпреступники продолжают атаковать цифровые активы, и призывает компании и частных лиц сохранять бдительность в отношении потенциальных угроз.