ФБР заставило китайский вирус удалить себя с тысяч компьютеров

Несмотря на то что о вредоносной программе было известно с 2014 года, многие системы оставались зараженными. ФБР узнало от французских правоохранительных органов, как отправлять команды, заставляющие вредоносную программу активировать функцию самоуничтожения, не затрагивая легитимные файлы.

ФБР использовало эту стратегию после получения судебного ордера и работало с интернет-провайдерами, чтобы уведомить пострадавших пользователей.