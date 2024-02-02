Федеральным агентствам США приказали отключить популярный VPN-клиент

Опубликовано 02 февраля 2024, 17:46
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Федеральным агентствам США приказали отключить популярный VPN-клиентИз-за опасности взлома
Федеральные гражданские агентства США должны до субботы отключить все программное обеспечение Ivanti VPN от своих сетей из-за критических уязвимостей, использующемся в широкомасштабной атаке. Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) выпустило соответствующее распоряжение на этой неделе после нескольких недель обострения ситуации и продолжающихся попыток эксплуатации.
Три критические уязвимости (две раскрыты в январе, одна — на этой неделе) в продуктах Connect Secure и Policy Secure VPN компании Ivanti активно эксплуатируются злоумышленниками. Несмотря на то, что Ivanti выпустила меры по устранению уязвимостей и обещала заплатки, компания не уложилась в срок, и атаки продолжились. Как сообщается, вновь обнаруженные уязвимости позволяют обойти ранее рекомендованные меры защиты.
Теперь все федеральные агентства должны отключить все продукты Ivanti VPN до субботы. Дополнительные меры безопасности: учреждения также должны предпринять конкретные шаги по обнаружению потенциальных компромиссов и сбросить пароли к 1 марта.