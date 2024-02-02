Федеральным агентствам США приказали отключить популярный VPN-клиент

Три критические уязвимости (две раскрыты в январе, одна — на этой неделе) в продуктах Connect Secure и Policy Secure VPN компании Ivanti активно эксплуатируются злоумышленниками. Несмотря на то, что Ivanti выпустила меры по устранению уязвимостей и обещала заплатки, компания не уложилась в срок, и атаки продолжились. Как сообщается, вновь обнаруженные уязвимости позволяют обойти ранее рекомендованные меры защиты.

Теперь все федеральные агентства должны отключить все продукты Ivanti VPN до субботы. Дополнительные меры безопасности: учреждения также должны предпринять конкретные шаги по обнаружению потенциальных компромиссов и сбросить пароли к 1 марта.