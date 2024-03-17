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Опубликовано 17 марта 2024, 19:41
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Федералы начали проверку Meta* в связи с ее возможной ролью в продаже наркотиков

Через социальные сети
Компания Meta*, ранее известная как Facebook*, оказалась под пристальным вниманием американских прокуроров, расследующих, не стали ли ее соцсети, такие как Facebook* и Instagram*, центрами для нелегальной продажи наркотиков.

Согласно сообщению Wall Street Journal, основанному на анонимных источниках, федеральные прокуроры направили Meta* повестку в суд.

В центре расследования — опасения, что Metaможет непреднамеренно способствовать незаконной торговле наркотиками, не удаляя должным образом такой контент и не предотвращая использование своих платформ для таких сделок. Meta, однако, сохраняет свою «приверженность борьбе с продажей наркотиков». Представитель компании подчеркнул, что «продажа запрещенных препаратов противоречит нашей политике, и мы работаем над тем, чтобы найти и удалить такой контент с наших сервисов». Представитель также заявил, что Meta* активно сотрудничает с правоохранительными органами в борьбе с онлайн-продажей и распространением запрещенных препаратов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#суд
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#полиция
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#сша