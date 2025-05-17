Фейковый сотрудник Twitter оказался ИИ-инженером с собственным стартапом

Опубликовано 17 мая 2025, 14:031 мин.
Фейковый сотрудник Twitter оказался ИИ-инженером с собственным стартапомПо обработке данных искусственного интеллекта
В 2022 году, после покупки Twitter Илоном Маском, два человека с коробками у офиса компании привлекли внимание репортеров. Один назвался «Рахулом Лигмой», якобы уволенным инженером. Пранк стал вирусным, но, как выяснилось, за шуткой стоит реальный талант.
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Настоящее имя «Лигмы» — Рахул Сонвалкар, 27-летний инженер, ранее работавший в Uber. Его стартап Julius, основанный два года назад, разрабатывает ИИ-инструмент для анализа данных, который позволяет обычным пользователям работать с большими наборами данных через простые текстовые запросы.
Julius уже привлек свыше 2 миллионов пользователей и используется в Гарвардской школе бизнеса для курса по ИИ и науке о данных. Профессор Гарварда Иавор Божинов отметил, что Julius превзошёл ChatGPT в сравнительных тестах.
Сонвалкар получил начальное финансирование от Bessemer Venture Partners, но деталей не раскрывает.