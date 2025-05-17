Фейковый сотрудник Twitter оказался ИИ-инженером с собственным стартапом

Julius уже привлек свыше 2 миллионов пользователей и используется в Гарвардской школе бизнеса для курса по ИИ и науке о данных. Профессор Гарварда Иавор Божинов отметил, что Julius превзошёл ChatGPT в сравнительных тестах.

Сонвалкар получил начальное финансирование от Bessemer Venture Partners, но деталей не раскрывает.