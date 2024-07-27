Фильм о Барби вызвал массовый интерес к гинекологии: исследование

Исследователи из Гарвардской медицинской школы проанализировали 34 поисковых запроса и обнаружили значительное увеличение числа запросов, связанных именно с гинекологией, что позволяет предположить, что фильм послужил толчком для этих запросов.

Интересно, что в исследовании не было отмечено соответствующего роста числа запросов на прием к гинекологу, что говорит о том, что, хотя любопытство к гинекологии возросло, оно не сразу «перешло» в обращение за медицинской помощью.