Если первая часть рассказывала о создании Facebook* и Марке Цукерберге, то вторая будет основана на расследовании The Facebook Files*, опубликованном журналистом Джеффом Хорвицем. Материалы разоблачают негативное влияние соцсети на подростков и её роль в распространении дезинформации.

По информации издания, на главные роли рассматриваются Джереми Аллен Уайт (звезда сериала «Медведь») и Майки Мэдисон, получившая «Оскар» за фильм «Анора». Уайт может сыграть самого журналиста Хорвица, а Мэдисон — Фрэнсис Хауген, бывшую сотрудницу Facebook*, которая передала внутренние документы СМИ.

Сообщается, что Соркин уже провёл встречи с актёрами. Однако проект пока находится на стадии разработки, и Sony Pictures ещё официально не дала согласие на съёмки.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена