Опубликовано 22 октября 2025, 15:051 мин.
Финал «РуКод» вошёл в «Книгу рекордов России»Стал самым массовым чемпионатом по программированию в России
Международный чемпионат по алгоритмическому программированию «РуКод» завершился 19 октября. Финал прошёл одновременно на 44 площадках в России и в 5 странах ближнего зарубежья. Так, соревнование попало в «Книгу рекордов России» как самое массовое: в нём участвовали 1885 человек, объединившихся в 787 команд, пишет Минцифры в своём Telegram-канале.
Участники решали алгоритмические задачи в течение 5 часов, зарабатывая очки за правильные и эффективные решения. Победителями всех дивизионов стали российские команды:
Старший дивизион — «BasketBobr»
Средний дивизион — «chu65536»
Младший дивизион — «team404»
В соревновании принимали участие команды из России, Беларуси, Армении, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.
Заявки на участие в целом подали 9,8 тысячи человек из 50 стран, а отборочный этап длился с июля по сентябрь.