Финал «РуКод» вошёл в «Книгу рекордов России»

Стал самым массовым чемпионатом по программированию в России

Международный чемпионат по алгоритмическому программированию «РуКод» завершился 19 октября. Финал прошёл одновременно на 44 площадках в России и в 5 странах ближнего зарубежья. Так, соревнование попало в «Книгу рекордов России» как самое массовое: в нём участвовали 1885 человек, объединившихся в 787 команд, пишет Минцифры в своём Telegram-канале.