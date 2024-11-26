Финансовые мошенники наводнили… музыкальные сервисы

Опубликовано 26 ноября 2024, 07:301 мин.
Финансовые мошенники наводнили… музыкальные сервисыSpotify, Audible и Amazon
Киберпреступники переключились на такие платформы, как Spotify, Audible и Amazon, для продвижения «сомнительных» схем торговли на Forex, пиратского программного обеспечения и другого подозрительного контента, говорится в отчете BleepingComputer. Эти мошенники часто появляются в фейковых плейлистах или подкастах без наполнения. Они манипулируют алгоритмами платформ, чтобы попадать в рекомендации.
Мошенники используют эти платформы для «наживы» на ничего не подозревающих пользователях. Среди распространенных видов мошенничества — финансовые пирамиды, манипуляции с курсом, аферы с роботами и даже продажа личных финансовых данных.
Кроме того, киберпреступники завлекают пользователей обещаниями бесплатных кейгенов и модификаций, которые часто сопровождаются вирусами. Вставляя вредоносные ссылки, спамеры выманивают учетные данные или направляют пользователей на поддельные торговые платформы.