Финансовые мошенники наводнили… музыкальные сервисы

Мошенники используют эти платформы для «наживы» на ничего не подозревающих пользователях. Среди распространенных видов мошенничества — финансовые пирамиды, манипуляции с курсом, аферы с роботами и даже продажа личных финансовых данных.

Кроме того, киберпреступники завлекают пользователей обещаниями бесплатных кейгенов и модификаций, которые часто сопровождаются вирусами. Вставляя вредоносные ссылки, спамеры выманивают учетные данные или направляют пользователей на поддельные торговые платформы.