Firefox перестанет поддерживать некоторые компьютеры Apple

Пользователям macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 и macOS Mojave 10.14 придется обновить свои операционные системы до macOS Catalina 10.15 или более поздней версии, чтобы продолжать получать обновления Firefox.

То же самое касается и некоторых пользователей Windows, поскольку поддержка Windows 7 и Windows 8 также будет прекращена. Хотя пользователи этих старых систем по-прежнему будут получать важные обновления безопасности через версию Firefox Extended Support Release (ESR) 115, они не смогут воспользоваться новыми функциями и могут столкнуться с проблемами совместимости с некоторыми веб-сайтами, использующими новые веб-технологии.