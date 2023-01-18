Firefox позволит блокировщикам рекламы работать с Manifest V3

В сообщении в блоге, объясняющем новую систему расширений, Mozilla говорит, что она приняла Manifest V3, чтобы значительно облегчить работу людям, разрабатывающим расширения для Chrome и Firefox.

Google ранее сделал точно также, но с определенными изменениями: ее обновление нарушило функции нескольких популярных расширений для блокировки контента и рекламы, удалив функцию, которую они использовали для блокировки определенных сетевых запросов ( к трекерам или рекламодателям, например).

У подхода Mozilla есть и отрицательные стороны; компания признала в прошлом году, что оставление этой функции может быть связано с риском для безопасности. Но видимо компания считает, что риск стоит того.