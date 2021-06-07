Фирменный браузер Apple научился прятать пользователей от слежки

Apple добавила в «Почту» функцию защиты приватности, которая скрывает IP-адрес и не позволяет отправителям видеть, когда вы открыли письмо, и открыли ли его вообще. Такая же опция по сокрытию IP появилась и в Safari.

Кроме того, Apple добавила новый отчёт по приватности в настройки. Там можно увидеть, как приложения используют конфиденциальные данные, к которым пользователь предоставил доступ.

Ещё одно интересное нововведение — в iOS 15 голосовой помощник Siri сможет отвечать на множество запросов без подключения к интернету. Это делает работу ассистента быстрее и безопаснее. Например, при установке будильника приложению Siri не нужно связываться с сервером. Записанные голосовым помощником запросы будут храниться только на устройстве локально.