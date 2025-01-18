Fitbit призвала владельцев Pixel Watch скорее обновиться

Приложение обновляется несколько раз в год, но это, возможно, первый раз, когда пользователям было предложено установить его немедленно, пишут СМИ. Несмотря на обновление, пользователи не заметят никаких крупных изменений в таких функциях, как Fitbit Today, Exercise или Relax.

Pixel Watch не получит обновление операционной системы до марта.

Fitbit — известный производитель носимых устройств, специализирующийся на фитнес-трекерах и смарт-часах. В январе 2021 года Google завершила приобретение Fitbit, что и дало возможность интегрировать функции отслеживания здоровья и физической активности Fitbit в Wear OS.