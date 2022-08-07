Фитнес-браслеты Fitbit уже скоро нельзя будет подключить к компьютеру

После этой даты единственным способом передачи данных с носимого устройства Fitbit будет мобильное приложение Fitbit.

"13 октября 2022 года мы убираем возможность передавать списки воспроизведения на часы Fitbit через компьютер", - говорится в сообщении компании на отдельной странице поддержки. "Вы можете продолжать воспроизводить личную музыку, хранящуюся на ваших часах, и передавать музыку на часы с помощью приложения Deezer и приложения Pandora".

Другими словами, если вы используете свой трекер Fitbit или смарт-часы для прослушивания музыки, вам придется полагаться на два музыкальных сервиса, которые не являются самыми популярными.