Фитнес-браслеты Fitbit уже скоро нельзя будет подключить к компьютеру

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Фитнес-браслеты Fitbit уже скоро нельзя будет подключить к компьютеруПользуйтесь телефоном
Fitbit прекращает поддержку синхронизации с ПК и Mac. На странице поддержки, замеченной изданием 9to5Google, компания сообщила, что 13 октября 2022 года она уберет возможность синхронизации своих устройств через приложение Connect.
После этой даты единственным способом передачи данных с носимого устройства Fitbit будет мобильное приложение Fitbit.
"13 октября 2022 года мы убираем возможность передавать списки воспроизведения на часы Fitbit через компьютер", - говорится в сообщении компании на отдельной странице поддержки. "Вы можете продолжать воспроизводить личную музыку, хранящуюся на ваших часах, и передавать музыку на часы с помощью приложения Deezer и приложения Pandora".
Другими словами, если вы используете свой трекер Fitbit или смарт-часы для прослушивания музыки, вам придется полагаться на два музыкальных сервиса, которые не являются самыми популярными.