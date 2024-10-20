Flibusta продолжит работу: сервера оплачены

Админ объявил о продолжении работы онлайн-библиотеки

Создатель заблокированной онлайн-библиотеки заблокированная в РФ Flibusta заявил, что платформа продолжит свою работу. В недавнем посте на сайте библиотеки автор, скрывающийся под псевдонимом Stiver, сообщил: «Серверы оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме». Это заявление сделано после того, как Stiver в прошлом месяце рассказал о том, что он находится в больнице с глиобластомой «неприличных размеров», выражая опасения о будущем библиотеки.