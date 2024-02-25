Флорида почти закрыли соцсети для детей младше 16 лет

Сторонники законопроекта, в основном республиканцы, подчеркивают потенциальную опасность социальных сетей для детей. В качестве основных причин запрета они указывают на растущий уровень самоубийств среди подростков, распространенность киберугроз и риск появления «сетевых хищников». Сенатор Эрин Гралл, автор законопроекта, утверждает, что платформы социальных сетей используют тактику манипулирования и «вызывающие привыкание функции», которые эксплуатируют детей и причиняют им вред.

Противники законопроекта, включая демократов и некоторых родителей, выражают серьезную обеспокоенность по поводу его законности и влияния на свободу личности. Критики утверждают, что запрет грубо нарушает защиту Первой поправки о свободе слова и самовыражения. Они также считают, что он подрывает родительские права, утверждая, что родители, а не правительство, должны нести ответственность за контроль и регулирование использования социальных сетей их детьми. Сенатор Джейсон Пиццо, ярый противник, подчеркивает важность родительского участия и семейного общения, а не навязанного правительством запрета.

Хотя губернатор ДеСантис признает потенциальное негативное влияние социальных сетей на подростков, он выразил сомнения по поводу законопроекта и подчеркнул важность родительской ответственности. Он предположил, что, возможно, не подпишет закон в его нынешнем виде, и надеется на решение, которое в большей степени будет отвечать интересам родителей.