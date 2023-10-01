Фонд свободного ПО отметил 40-летие операционной системы GNU

GNU разрабатывалась как свободная операционная система, предоставляющая пользователям возможность контролировать свои вычисления и способствующая сотрудничеству между энтузиастами. В сочетании с ядром Linux GNU используется на бесчисленных серверах, настольных компьютерах и встраиваемых устройствах по всему миру. Она стала пионером «авторского лева» - подхода к лицензированию программного обеспечения, сохраняющего права пользователей на производные работы, примером которого является Стандартная общественная лицензия GNU (GPL).

FSF, спонсирующий развитие GNU, подчеркивает, что философия GNU легла в основу движения за свободное программное обеспечение и остается актуальной сегодня, когда программное обеспечение играет все более важную роль в повседневной жизни. В честь юбилея FSF организовал 1 октября в своем бостонском офисе hackday для энтузиастов и семей.