Фонд свободного ПО отметил 40-летие операционной системы GNU

Фонд свободного ПО отметил 40-летие операционной системы GNUС юбилеем!
Недавно Фонд свободного программного обеспечения (FSF) отметил 40-летие создания операционной системы GNU и зарождения «движения за свободное ПО». 27 сентября 1983 года ученый-компьютерщик Ричард Столлман обнародовал план разработки GNU, Unix-подобной операционной системы, в которой приоритетом была бы свобода пользователя.
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GNU разрабатывалась как свободная операционная система, предоставляющая пользователям возможность контролировать свои вычисления и способствующая сотрудничеству между энтузиастами. В сочетании с ядром Linux GNU используется на бесчисленных серверах, настольных компьютерах и встраиваемых устройствах по всему миру. Она стала пионером «авторского лева» - подхода к лицензированию программного обеспечения, сохраняющего права пользователей на производные работы, примером которого является Стандартная общественная лицензия GNU (GPL).
FSF, спонсирующий развитие GNU, подчеркивает, что философия GNU легла в основу движения за свободное программное обеспечение и остается актуальной сегодня, когда программное обеспечение играет все более важную роль в повседневной жизни. В честь юбилея FSF организовал 1 октября в своем бостонском офисе hackday для энтузиастов и семей.