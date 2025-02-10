Фонд свободного ПО проведет виртуальный аукцион в честь 40-летия: что можно купить

Один из самых интересных предметов, выставленных на аукцион, — оригинальный рисунок головы с логотипа GNU, сделанный художником Этьеном Сувасой. Среди других примечательных предметов — компьютер Amiga 3000UX, использовавшийся в первые годы работы ФСПО в Массачусетском технологическом институте, редкий микрокомпьютер и медаль Зала славы Интернета, которой был награжден основатель ФСПО Ричард Столлман. Кроме того, на аукционе будут выставлены оригинальные произведения искусства GNU, исторические награды и даже катана, фигурировавшая в комиксе XKCD.

Живой аукцион продлится с 17 по 21 марта, и каждый день будут появляться новые лоты, а виртуальный аукцион состоится 23 марта с 14:00 до 17:00 EDT.