Фонд свободного ПО проведет виртуальный аукцион в честь 40-летия: что можно купить

Опубликовано 10 февраля 2025, 12:451 мин.
Фонд свободного ПО проведет виртуальный аукцион в честь 40-летия: что можно купитьПервый логотип GNU
Фонд свободного ПО проведет виртуальный аукцион в честь 40-летия. Фонд свободного программного обеспечения (FSF) отмечает свое 40-летие специальным виртуальным аукционом в марте. На аукционе будут представлены редкие и исторические предметы, связанные с «движением за свободное программное обеспечение».
© FSF
Один из самых интересных предметов, выставленных на аукцион, — оригинальный рисунок головы с логотипа GNU, сделанный художником Этьеном Сувасой. Среди других примечательных предметов — компьютер Amiga 3000UX, использовавшийся в первые годы работы ФСПО в Массачусетском технологическом институте, редкий микрокомпьютер и медаль Зала славы Интернета, которой был награжден основатель ФСПО Ричард Столлман. Кроме того, на аукционе будут выставлены оригинальные произведения искусства GNU, исторические награды и даже катана, фигурировавшая в комиксе XKCD.
Живой аукцион продлится с 17 по 21 марта, и каждый день будут появляться новые лоты, а виртуальный аукцион состоится 23 марта с 14:00 до 17:00 EDT.