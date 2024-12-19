Опубликовано 19 декабря 2024, 06:451 мин.
Forbes перестанет нанимать писатель на сторону из-за Google и «паразитных SEO»Прекратил сотрудничество с фрилансерами из-за политики Google в отношении спама
Forbes объявил о прекращении найма фрилансеров для написания некоторых типов статей, в частности, для раздела обзоров продуктов, Forbes Vetted. Это решение последовало за недавними изменениями в поисковой политике Google, в частности, в правилах «паразитного SEO», которые направлены против контента, использующего репутацию сайта, чтобы занять более высокое место в результатах поиска.
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Паразитное SEO — это публикация нерелевантного или небрендового контента, призванного извлечь выгоду из рейтинга сайта, не добавляя ценности самому сайту. Обновленная политика Google направлена на сокращение такого типа контента, и Forbes, похоже, корректирует свою практику в ответ на это, отмечают СМИ.
Фрилансеры, работающие над обзорами продуктов Forbes Vetted, были проинформированы о том, что некоторые из их статей, возможно, придется переписать штатным сотрудникам.
Приостановка связана с опасениями по поводу контента, который может быть расценен Google как «манипулятивный», даже если он соответствует редакционным рекомендациям.