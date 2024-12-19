Forbes перестанет нанимать писатель на сторону из-за Google и «паразитных SEO»

Паразитное SEO — это публикация нерелевантного или небрендового контента, призванного извлечь выгоду из рейтинга сайта, не добавляя ценности самому сайту. Обновленная политика Google направлена на сокращение такого типа контента, и Forbes, похоже, корректирует свою практику в ответ на это, отмечают СМИ.

Фрилансеры, работающие над обзорами продуктов Forbes Vetted, были проинформированы о том, что некоторые из их статей, возможно, придется переписать штатным сотрудникам.

Приостановка связана с опасениями по поводу контента, который может быть расценен Google как «манипулятивный», даже если он соответствует редакционным рекомендациям.