Ford прокомментировала утечку данных клиентов

Опубликовано 22 ноября 2024, 12:451 мин.
Ford прокомментировала утечку данных клиентовНе все данные пострадали
Ford начала расследование недавней утечки данных после того, как киберпреступники заявили о краже 44 000 записей клиентов. Утверждается, что взлом был связан со сторонним поставщиком, а не с собственными системами Ford.
17 ноября хакеры под никами IntelBroker и EnergyWeaponUser разместили на BreachForums сообщение, в котором утверждали, что похитили имена клиентов, физические адреса и данные о покупке товаров у Ford.
В ответ Ford подтвердил, что его собственные системы и данные клиентов не были скомпрометированы. Компания уточнила, что нарушение касалось небольшой партии общедоступных бизнес-адресов дилеров Ford, доступ к которым был получен через стороннего поставщика. Ford также заверил, что проблема была решена и больше не представляет опасности для его операций и данных клиентов.
Хакер IntelBroker, стоящий за взломом, имеет опыт атак на такие известные организации, как Cisco, Европол и Volvo Cars.