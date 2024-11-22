Приложения
Опубликовано 22 ноября 2024, 12:45
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Ford прокомментировала утечку данных клиентов

Не все данные пострадали
Ford начала расследование недавней утечки данных после того, как киберпреступники заявили о краже 44 000 записей клиентов. Утверждается, что взлом был связан со сторонним поставщиком, а не с собственными системами Ford.
Ford прокомментировала утечку данных клиентов
© Ferra

17 ноября хакеры под никами IntelBroker и EnergyWeaponUser разместили на BreachForums сообщение, в котором утверждали, что похитили имена клиентов, физические адреса и данные о покупке товаров у Ford.

В ответ Ford подтвердил, что его собственные системы и данные клиентов не были скомпрометированы. Компания уточнила, что нарушение касалось небольшой партии общедоступных бизнес-адресов дилеров Ford, доступ к которым был получен через стороннего поставщика. Ford также заверил, что проблема была решена и больше не представляет опасности для его операций и данных клиентов.

Хакер IntelBroker, стоящий за взломом, имеет опыт атак на такие известные организации, как Cisco, Европол и Volvo Cars.

Источник:SecurityAffairs
Автор:Максим Многословный
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