Ford прокомментировала утечку данных клиентов

17 ноября хакеры под никами IntelBroker и EnergyWeaponUser разместили на BreachForums сообщение, в котором утверждали, что похитили имена клиентов, физические адреса и данные о покупке товаров у Ford.

В ответ Ford подтвердил, что его собственные системы и данные клиентов не были скомпрометированы. Компания уточнила, что нарушение касалось небольшой партии общедоступных бизнес-адресов дилеров Ford, доступ к которым был получен через стороннего поставщика. Ford также заверил, что проблема была решена и больше не представляет опасности для его операций и данных клиентов.

Хакер IntelBroker, стоящий за взломом, имеет опыт атак на такие известные организации, как Cisco, Европол и Volvo Cars.