Франция заблокировала популярные порно-сайты. Власти объяснили причину

Опубликовано 30 ноября 2024, 08:151 мин.
Франция заблокировала популярные порно-сайты. Власти объяснили причинуЗа отсутствие проверки возраста
Апелляционный суд Парижа обязал французских интернет-провайдеров заблокировать четыре сайта для взрослых, которые не смогли внедрить «надежные» системы проверки возраста. К ним относится и знаменитый «хомяк». Суд постановил, что безопасность детей перевешивает другие соображения, такие как свобода слова. Однако техническая ошибка привела к неполной блокировке.
Судебное постановление против «хомяка» распространялось только на его французский субдомен, то есть основной сайт оставался доступным в стране. Эта лазейка была обнаружена уже после исполнения постановления, французским властям, включая регулирующий орган Arcom, поручено устранить пробел.
Франция приняла закон, обязывающий порнографические сайты проверять возраст своих посетителей. Этот закон был единогласно одобрен парламентом в июле 2020 года и стал частью более широкого законодательного акта о борьбе с домашним насилием.