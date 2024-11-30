Франция заблокировала популярные порно-сайты. Власти объяснили причину

Судебное постановление против «хомяка» распространялось только на его французский субдомен, то есть основной сайт оставался доступным в стране. Эта лазейка была обнаружена уже после исполнения постановления, французским властям, включая регулирующий орган Arcom, поручено устранить пробел.

Франция приняла закон, обязывающий порнографические сайты проверять возраст своих посетителей. Этот закон был единогласно одобрен парламентом в июле 2020 года и стал частью более широкого законодательного акта о борьбе с домашним насилием.