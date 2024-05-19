Франция заблокировала TikTok в Новой Каледонии

На острове в южной части Тихого океана, где проживает 270 000 человек, прошли ожесточенные демонстрации. В рамках чрезвычайных мер Франция ввела войска, 12-дневный комендантский час и приостановила работу популярной среди молодежи платформы TikTok.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не уточнил причины приостановки работы платформы. Представитель TikTok выразил сожаление по поводу одностороннего решения, подчеркнув, что компания заботится о безопасности пользователей и готова к диалогу с властями.

Организация по защите цифровых прав Quadrature du Net оспорила запрет TikTok, утверждая, что он серьезно подрывает свободу выражения мнений в Интернете. Критики, в том числе Элиска Пиркова из организации Access Now, предупреждают, что этот шаг Франции создает тревожный прецедент, который может способствовать злоупотреблению отключениями интернета по всему миру.