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Опубликовано 19 мая 2024, 09:45
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Франция заблокировала TikTok в Новой Каледонии

На фоне протестов за независимость
Французское правительство заблокировало TikTok на территории Новой Каледонии после бурных протестов сторонников независимости. Беспорядки были спровоцированы новым французским законом, позволяющим голосовать на местных выборах после десяти лет проживания в стране, что вызвало опасения у активистов движения за независимость, что это приведет к сокращению представительства коренных народов.
Франция заблокировала TikTok в Новой Каледонии
© Ferra

На острове в южной части Тихого океана, где проживает 270 000 человек, прошли ожесточенные демонстрации. В рамках чрезвычайных мер Франция ввела войска, 12-дневный комендантский час и приостановила работу популярной среди молодежи платформы TikTok.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не уточнил причины приостановки работы платформы. Представитель TikTok выразил сожаление по поводу одностороннего решения, подчеркнув, что компания заботится о безопасности пользователей и готова к диалогу с властями.

Организация по защите цифровых прав Quadrature du Net оспорила запрет TikTok, утверждая, что он серьезно подрывает свободу выражения мнений в Интернете. Критики, в том числе Элиска Пиркова из организации Access Now, предупреждают, что этот шаг Франции создает тревожный прецедент, который может способствовать злоупотреблению отключениями интернета по всему миру.

Источник:Politico
Автор:Максим Многословный
Теги:
#TikTok
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#франция
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#блокировка