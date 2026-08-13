Французские СМИ подали в суд на Google из-за кратких сводок новостей от ИИ

Газеты подали жалобу во французский антимонопольный орган. Их беспокоит, что краткие сводки, которые теперь появляются в результатах поиска Google, «отпугивают» читателей. Люди, мол, получают ответ сразу и не переходят на сайты изданий.

Издатели напоминают, что в 2022 году Google заключил с ними соглашение о компенсации за использование их материалов. А новые сводки, по их мнению, появились без согласия редакций, что якобы нарушает договорённости.

При этом издатели говорят, что не против технологий как таковых. Они просто хотят, чтобы их работу «ценили и оплачивали».