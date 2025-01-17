Приложения
Опубликовано 17 января 2025, 16:35
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Французский ИИ Mistral объединился с новостным агентством

Сотрудничает с AFP для интеграции новостей
Французский ИИ-стартап Mistral AI объединился с агентством Agence France-Presse (AFP), чтобы расширить возможности своего чат-бота Le Chat за счет обновления новостей в режиме реального времени. Благодаря этому партнерству Le Chat получит доступ к новостной ленте AFP.
Французский ИИ Mistral объединился с новостным агентством

© Mistral AI

Цель этого сотрудничества, пишут представители, — предоставить пользователям «более точные и актуальные» ответы. Mistral планирует вскоре сделать контент с AFP доступным для всех пользователей. Финансовые детали сделки остаются конфиденциальными.

Подобные партнерства между ИИ-компаниями и новостными изданиями становятся все более распространенными. OpenAI заключила подобные соглашения почти с 20 медиакомпаниями. Другие компании, например Perplexity, предлагают разделение доходов с издателями.

А вот Claude компании Anthropic фокусируется исключительно на генерации текста, что выгодно отличает его от других.