Французский ИИ Mistral объединился с новостным агентством

Цель этого сотрудничества, пишут представители, — предоставить пользователям «более точные и актуальные» ответы. Mistral планирует вскоре сделать контент с AFP доступным для всех пользователей. Финансовые детали сделки остаются конфиденциальными.

Подобные партнерства между ИИ-компаниями и новостными изданиями становятся все более распространенными. OpenAI заключила подобные соглашения почти с 20 медиакомпаниями. Другие компании, например Perplexity, предлагают разделение доходов с издателями.

А вот Claude компании Anthropic фокусируется исключительно на генерации текста, что выгодно отличает его от других.