Французский «необанк» достиг 600 000 клиентов

Сейчас у Qonto уже 600 000 клиентов в Европе, но цель — 2 миллиона к 2030 году. По словам CEO Александра Прота, заявку подали после того, как компания стала прибыльной в 2023 году. Ранее Qonto избегала этого шага из-за затрат и необходимости привлечения дополнительного капитала.

Основные особенности и услуги Qonto:

100% онлайн-открытие счета за несколько минут, мгновенное получение IBAN, выпуск бесплатных корпоративных карт Mastercard.

Централизованный контроль расходов и бюджетов, автоматические напоминания о чеках, индивидуальные права доступа для членов команды.

Поддержка интеграций с популярными сервисами (Stripe, Slack, Sage, Cegid), автоматическое сопоставление чеков и бухгалтерских документов, инструменты для выставления счетов и управления поставщиками.

Отсутствие скрытых комиссий, понятные тарифы, возможность отмены обслуживания в пару кликов.

-Оперативная поддержка 7 дней в неделю на нескольких языках.