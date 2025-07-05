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Опубликовано 05 июля 2025, 12:00
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Французский «необанк» достиг 600 000 клиентов

Финтех Qonto подал заявку на банковскую лицензию
Французский финтех-сервис Qonto, ориентированный на малый бизнес и фрилансеров в Европе, подал заявку на получение банковской лицензии во Франции. Сейчас компания работает с лицензией платёжного учреждения, полученной в 2018 году, и уже предлагает рассрочку (BNPL). Однако банковская лицензия позволит ей предлагать кредиты, вклады и инвестиционные продукты.
Французский «необанк» достиг 600 000 клиентов

© Ferra.ru

Сейчас у Qonto уже 600 000 клиентов в Европе, но цель — 2 миллиона к 2030 году. По словам CEO Александра Прота, заявку подали после того, как компания стала прибыльной в 2023 году. Ранее Qonto избегала этого шага из-за затрат и необходимости привлечения дополнительного капитала.

Основные особенности и услуги Qonto:

  • 100% онлайн-открытие счета за несколько минут, мгновенное получение IBAN, выпуск бесплатных корпоративных карт Mastercard.

  • Централизованный контроль расходов и бюджетов, автоматические напоминания о чеках, индивидуальные права доступа для членов команды.

  • Поддержка интеграций с популярными сервисами (Stripe, Slack, Sage, Cegid), автоматическое сопоставление чеков и бухгалтерских документов, инструменты для выставления счетов и управления поставщиками.

  • Отсутствие скрытых комиссий, понятные тарифы, возможность отмены обслуживания в пару кликов.

-Оперативная поддержка 7 дней в неделю на нескольких языках.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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