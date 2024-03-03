Французского провайдера оштрафовали за нарушение 20-летней давности

Апелляционный суд Парижа вынес решение 14 февраля 2024 года, постановив, что Orange нарушила авторские права на программное обеспечение Lasso компании Entr’Ouvert и нарушила Генеральную общественную лицензию GNU (GPL).

Entr’Ouvert разрабатывает Lasso, эталонную библиотеку для широко используемого протокола SAML, который имеет значение для SSO. Компания предлагает Lasso на условиях двойного лицензирования: либо по лицензии GPL, которая является свободной и открытой, либо по коммерческой лицензии.

В центре внимания кейса было использование Lasso компанией Orange в проекте правительственного портала. В 2005 году Orange выиграла контракт на разработку части портала «service-public.fr», используемого для онлайн-взаимодействия с правительством. Включив Lasso в свое решение, Orange не выполнила условия GPL. Они не предоставили свободный доступ к модификациям, внесенным в код, и не сделали исходный код этих изменений доступным, как того требует GPL.

Entr’Ouvert подала иск в 2010 году, и дело прошло через годы судебных тяжб. Основные спорные моменты включали в себя доказательство авторских прав Entr’Ouvert и определение того, является ли дело нарушением контракта или нарушением авторских прав.

В итоге суд присудил Entr’Ouvert компенсацию в размере 500 000 евро, которая учитывает как упущенную выгоду Entr’Ouvert, так и прибыль, полученную Orange в результате несоблюдения авторских прав. Кроме того, 150 000 евро были присуждены в качестве компенсации морального ущерба, чтобы компенсировать Entr’Ouvert репутационный вред и другие неденежные потери.