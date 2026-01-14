Приложение Freedom SuperApp выросло на 800 тысяч пользователей за январь 2025-го

Приложение Freedom SuperApp выросло на 800 тысяч пользователей за январь 2025-гоБанковское приложение посоветует, куда прибыльнее вложить деньги вместо покупки кофе
© Freedom Finance
Freedom SuperApp — это полноценная цифровая платформа, объединяющая ключевые сервисы Freedom Finance. Пользователь, заходя в SuperApp, получает доступ ко всему спектру услуг (банковские услуги, страховые продукты, инструменты для управления активами, брокерские услуги и lifestyle-сервисы). Так, при покупке билетов на концерт, клиент может попутно открыть банковскую карту, получить кэшбэк или оформить рассрочку.
У Турлова есть цель превратить SuperApp в «персонального финансового советника»: приложение будет анализировать расходы пользователя и предлагать «оптимальные инвестиционные решения». Например, по его словам, приложение сможет указать на чрезмерные траты на кофе и предложить вложить средства в акции.
Одну из главных ролей в экосистеме играет цифровая валюта Freedom, привязанная к котировкам акций холдинга Freedom Finance на NASDAQ. Таким образом кешбэк превращается в инвестицию.
На старте количество скачиваний Freedom SuperApp составляло 200−500 в день. Компания ставила перед собой цель — довести число скачиваний до 5000 в день и увеличить количество клиентов с 500 тысяч до миллиона к 2025 году. Однако в январе прошлого года база резко возросла — было привлечено 800 тысяч новых пользователей.
Для поддержания динамики была запущена система лояльности, внедрены программы кэшбека, разработана реферальная программа, введена та самая инвестиционная валюта Freedom. После того, как темпы роста скачиваний несколько снизились, команда сосредоточилась на улучшении существующих функций и интеграции новых сервисов.
Предстоящие разработки будут ещё более впечатляющими и позволят переосмыслить взаимодействие людей с цифровыми продуктами. Наша команда достигла значительных успехов в интеграции различных сервисов в единую экосистему.
Глава Freedom Finance считает, что в следующем году удастся достичь показателя в 8−9 миллионов клиентов. По его словам, продукт уже обладает «устойчивыми показателями» и «хорошей базой для роста»: «Freedom SuperApp — самое скачиваемое приложение в Казахстане за 2025 год», — констатировал Тимур Турлов.
Среди новых инициатив — разработка персонального ИИ-помощника, способного на помощь с платежами и оплату счетов, оформление заказов онлайн, выдачу рекомендаций о местах для посещения и покупку билетов на мероприятия. В его функции также войдут решения бытовых проблем или поиск в сети нужных контактов для нужд человека. ИИ-помощник будет поддерживать несколько языков.