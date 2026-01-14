Приложение Freedom SuperApp выросло на 800 тысяч пользователей за январь 2025-го

Freedom SuperApp — это полноценная цифровая платформа, объединяющая ключевые сервисы Freedom Finance. Пользователь, заходя в SuperApp, получает доступ ко всему спектру услуг (банковские услуги, страховые продукты, инструменты для управления активами, брокерские услуги и lifestyle-сервисы). Так, при покупке билетов на концерт, клиент может попутно открыть банковскую карту, получить кэшбэк или оформить рассрочку.

У Турлова есть цель превратить SuperApp в «персонального финансового советника»: приложение будет анализировать расходы пользователя и предлагать «оптимальные инвестиционные решения». Например, по его словам, приложение сможет указать на чрезмерные траты на кофе и предложить вложить средства в акции.

Одну из главных ролей в экосистеме играет цифровая валюта Freedom, привязанная к котировкам акций холдинга Freedom Finance на NASDAQ. Таким образом кешбэк превращается в инвестицию.