ФСБ получит каждодневный доступ к базам данных заказов такси

Согласно документу, сервисы, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, обязаны обеспечить круглосуточный удаленный доступ к своим информационным системам и базам данных, используемым для приема и хранения заказов на поездки. Постановление вступит в силу 1 сентября 2023 года.

ФСБ будет иметь право запрашивать информацию у служб, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров, включая данные, содержащиеся в журнале регистрации заказов на поездки. Если сервис не ответит на запрос в установленные сроки, он должен будет предоставить обоснованную причину.