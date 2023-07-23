Функции, которых не хватает в сторис Telegram

Среди предложенных улучшений - возможность добавлять в истории кликабельные ссылки, геотеги для отметки текущего местоположения, а также интерактивные элементы, такие как музыка, опросы и визуальные фильтры.

Пользователи также выразили заинтересованность в появлении историй от каналов и возможности репостить сообщения каналов в свои собственные истории. Кроме того, они хотели бы улучшить взаимодействие, например, иметь возможность упоминать и отмечать пользователей, оставлять «лайки» непосредственно в историях, а также подписываться на истории незнакомых пользователей, не добавляя их в контакты.

Что касается гибкости, то пользователи хотели бы иметь более четкие различия в дизайне, чтобы определять, когда они получают реакцию или ответ на свои истории. Кроме того, пользователи хотели бы иметь возможность скрывать комментарии от определенных людей, а также иметь больше возможностей для скрытия панели сторис на основном экране.