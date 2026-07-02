Функция Apple для скрытия почты начала… раскрывать настоящий адрес

Опубликовано 02 июля 2026, 17:521 мин.
Функция Apple для скрытия почты начала… раскрывать настоящий адресБаг, явно не фича
Есть такая функция у Apple, «Скрыть мой e-mail», она создает случайные временные адреса электронной почты для защиты приватности. Но, как выяснилось, эта защита может не срабатывать.
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Исследователь Тайлер Мёрфи обнаружил ошибку, что позволяет узнать настоящий e-mail человека при использовании функции Apple. Он сообщил об этом Apple более года назад, но компания до сих пор не исправила проблему (видимо, поэтому общественность о ней и узнала). В своих тестах Мёрфи, мол, смог раскрыть реальные адреса в 100% случаев. Подробности он, правда, всё равно не разглашает, чтобы ошибкой не воспользовались злоумышленники.
СМИ обратились к Apple за комментарием, но на момент написания материала его не было.