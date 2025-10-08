Функция Apple «Find My» помогла полиции найти склад с украденными устройствами

Опубликовано 08 октября 2025, 19:451 мин.
Функция Apple «Find My» помогла полиции найти склад с украденными устройствами895 устройств
Британская полиция разоблачила крупную сеть контрабандистов iPhone, используя функцию Apple «Find My». Всё началось с того, что у одного из пользователей украли телефон, но он смог отследить его местоположение до склада в Лондоне. Там обнаружили… 895 украденных устройств.
© Apple
Это открытие привело к дальнейшему расследованию: полицейские нашли ещё 2 000 украденных телефонов и начали аресты. В ходе рейдов на десятки адресов было задержано 18 человек, подозреваемых в организации контрабанды, телефоны предположительно отправлялись в Китай.
По данным полиции, в Лондоне ежегодно похищают десятки тысяч смартфонов. Контрабандисты выбирали продукцию Apple за их цену.
Министр полиции Сара Джонс отметила, что некоторые преступники перестают заниматься, например, продажей запрещенных веществ и переходят на кражи смартфонов. Это, мол, «выгоднее».