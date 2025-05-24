Функция дарения приложений в Google Play вышла глобально

Этот человек увидит, что вы покупаете, и должен подтвердить оплату в течение 24 часов. Для безопасности плательщик должен знать ваш полный адрес электронной почты.

Это удобно, если вы хотите попросить друга оплатить подарок или приложение. Но в то же время функция может стать раздражающей, если кто-то будет слишком часто просить оплатить за него.