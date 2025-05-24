Функция дарения приложений в Google Play вышла глобально

Опубликовано 24 мая 2025, 14:151 мин.
Функция дарения приложений в Google Play вышла глобальноРанее в Индии разрешили дарить друг другу приложения
Google Play расширяет функцию «Попросить кого-то оплатить», которая раньше была доступна только в Индии. Теперь она работает в США, Японии, Мексике и Индонезии. Эта функция появляется при оплате и позволяет отправить специальную ссылку на оплату человеку вне вашей семейной группы Google.
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Этот человек увидит, что вы покупаете, и должен подтвердить оплату в течение 24 часов. Для безопасности плательщик должен знать ваш полный адрес электронной почты.
Это удобно, если вы хотите попросить друга оплатить подарок или приложение. Но в то же время функция может стать раздражающей, если кто-то будет слишком часто просить оплатить за него.