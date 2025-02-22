Приложения
Опубликовано 22 февраля 2025, 20:15
1 мин.

Функция экранного поиска Google пришла на iPhone в «обрезанном» виде

Circle to Search
Google выводит свою популярную функцию Circle to Search на смартфоны iPhone, но с некоторыми ограничениями. В отличие от Android, где пользователи могут искать на экране все, что угодно, простым долгим нажатием, пользователи iPhone смогут использовать эту функцию только в приложении Google и Chrome. Вместо плавного жеста они должны нажать на меню с тремя точками и выбрать «Поиск на этом экране», чтобы начать поиск.
Функция экранного поиска Google пришла на iPhone в «обрезанном» виде

© Google

Вместо того чтобы полностью интегрировать Circle to Search, Google добавляет его функциональность в Google Lens на iOS. Lens уже предлагает похожие функции, но раньше пользователям приходилось сначала делать снимок. Обновление упрощает этот процесс, хотя он все еще не так гладок, как на Android.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#iPhone
,
#Google