Функция экранного поиска Google пришла на iPhone в «обрезанном» виде

Circle to Search

Google выводит свою популярную функцию Circle to Search на смартфоны iPhone, но с некоторыми ограничениями. В отличие от Android, где пользователи могут искать на экране все, что угодно, простым долгим нажатием, пользователи iPhone смогут использовать эту функцию только в приложении Google и Chrome. Вместо плавного жеста они должны нажать на меню с тремя точками и выбрать «Поиск на этом экране», чтобы начать поиск.