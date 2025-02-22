Функция экранного поиска Google пришла на iPhone в «обрезанном» виде

Опубликовано 22 февраля 2025, 20:151 мин.
Функция экранного поиска Google пришла на iPhone в «обрезанном» видеCircle to Search
Google выводит свою популярную функцию Circle to Search на смартфоны iPhone, но с некоторыми ограничениями. В отличие от Android, где пользователи могут искать на экране все, что угодно, простым долгим нажатием, пользователи iPhone смогут использовать эту функцию только в приложении Google и Chrome. Вместо плавного жеста они должны нажать на меню с тремя точками и выбрать «Поиск на этом экране», чтобы начать поиск.
Вместо того чтобы полностью интегрировать Circle to Search, Google добавляет его функциональность в Google Lens на iOS. Lens уже предлагает похожие функции, но раньше пользователям приходилось сначала делать снимок. Обновление упрощает этот процесс, хотя он все еще не так гладок, как на Android.