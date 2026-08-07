Функция скрытия IP-адреса у Apple работает не всегда

Исследователи создали тестовый сайт, с помощью которого можно проверить, виден ли реальный IP. Их тесты показали, что даже при включённом Private Relay сайт получает настоящий адрес.

Проблема связана с так называемыми passkeys. Когда сайт запрашивает такой ключ, система Apple обрабатывает этот запрос не через браузер Safari, а через отдельную системную службу. А Private Relay защищает только трафик в Safari. Получается, что запрос с ключом проходит мимо защиты, и сайт видит реальный адрес пользователя.

Уязвимость касается не только Safari, но и любых браузеров на iPhone, потому что все они используют один и тот же движок WebKit.

Apple уже подтвердила получение отчёта и заявила, что расследует инцидент.