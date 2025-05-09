Функцию «глубокого анализа» у ChatGPT интегрируют с GitHub

Deep Research — это инструмент, использующий ИИ для глубокого анализа данных, включая веб-источники и теперь код на GitHub. Подключив репозиторий, ChatGPT может изучить код, документацию и запросы на пулл-реквесты, отвечая на вопросы вроде «Почему этот код не работает?» или «Где незакрытая скобка?». Это ускоряет процесс отладки, который обычно занимает часы.

Разрешение доступа к репозиториям, включая приватные, вызвало обсуждения о конфиденциальности в соцсетях. OpenAI подчёркивает, что ChatGPT уважает «настройки безопасности организаций».