Функцию «глубокого анализа» у ChatGPT интегрируют с GitHub

Опубликовано 09 мая 2025, 15:291 мин.
Функцию «глубокого анализа» у ChatGPT интегрируют с GitHubDeep Research с GitHub для анализа кода
OpenAI объявила о запуске бета-версии интеграции функции Deep Research в ChatGPT с платформой GitHub, сообщает Engadget. Нововведение позволяет разработчикам подключать свои репозитории кода и задавать вопросы, получая подробные отчёты. Функция доступна пользователям подписок Plus, Pro и Team, а вскоре появится для Enterprise и Edu.
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Deep Research — это инструмент, использующий ИИ для глубокого анализа данных, включая веб-источники и теперь код на GitHub. Подключив репозиторий, ChatGPT может изучить код, документацию и запросы на пулл-реквесты, отвечая на вопросы вроде «Почему этот код не работает?» или «Где незакрытая скобка?». Это ускоряет процесс отладки, который обычно занимает часы.
Разрешение доступа к репозиториям, включая приватные, вызвало обсуждения о конфиденциальности в соцсетях. OpenAI подчёркивает, что ChatGPT уважает «настройки безопасности организаций».