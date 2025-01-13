Футурист предсказал «цифровые сверхспособности» на базе ИИ к 2030 году

Опубликовано 13 января 2025, 23:151 мин.
Футурист предсказал «цифровые сверхспособности» на базе ИИ к 2030 годуЖдёте?
Луис Розенберг, основатель Unanimous AI, предсказывает, что к 2030 году устройства, работающие на основе ИИ, дадут нам «цифровые сверхспособности», которые улучшат наш повседневный опыт. Эти способности будут предоставляться с помощью носимых систем ИИ, таких как очки и наушники, которые будут видеть, слышать и интерпретировать окружающий нас мир.
Эти устройства будут давать указания в реальном времени, например отвечать на вопросы или давать указания, с помощью голосовых ответов или визуальных подсказок.
К 2030 году, возможно, нам больше не придется говорить вслух, чтобы активировать эти устройства. ИИ сможет считывать движения наших губ или даже сигналы мышц, обеспечивая более индивидуальный и незаметный опыт. К 2035 году ИИ сможет даже понимать наши мысли, считает футурист.
Розенберг считает, что эта технология станет «необходимой», а не «опциональной». Пока такие компании, как Google, разрабатывают системы, работающие на основе ИИ, люди могут столкнуться с когнитивными и социальными проблемами, если не освоят эти «цифровые суперспособности».
Источник:bigthink
Автор:Максим Многословный
Теги: