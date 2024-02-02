Гамбит смешанной реальности Meta*: большие доходы и потери

Гамбит смешанной реальности Meta*: большие доходы и потериСамый высокий квартальный доход Reality Labs
Если кратко, то у Reality Labs следующие результаты:
-
Доход более 1 миллиарда долларов (4 квартал 2023 года) — впервые преодолен этот рубеж
-
Убыток за последний квартал $4,6 млрд
-
Убыток за весь прошлый год — более $16 млрд.
В целом, у Meta вышел достаточно сильный квартал с доходом $ 40,1 млрд, пользовательская база Facebookвыросла до 2,1 млрд ежедневных активных пользователей, конкурент Twitter — Threads показывает стабильный рост: 130 миллионов ежемесячных пользователей, правда, компания все еще теряет миллиарды долларов, потому что VR/AR сфера не так популярна, чтобы приносить стабильный доход.
Цукерберг при этом подчеркивает, что искусственный интеллект является будущей темой для разработки продуктов
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена