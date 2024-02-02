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Опубликовано 02 февраля 2024, 14:05
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Гамбит смешанной реальности Meta*: большие доходы и потери

Самый высокий квартальный доход Reality Labs
Подразделение Reality Labs компании Meta*, занимающееся разработкой AR, VR и метавселенной, достигло самого высокого квартального дохода за всю историю компании, но празднование омрачается продолжающимися многомиллиардными убытками.

Если кратко, то у Reality Labs следующие результаты:

  • Доход более 1 миллиарда долларов (4 квартал 2023 года) — впервые преодолен этот рубеж

  • Убыток за последний квартал $4,6 млрд

  • Убыток за весь прошлый год — более $16 млрд.

В целом, у Meta вышел достаточно сильный квартал с доходом $ 40,1 млрд, пользовательская база Facebookвыросла до 2,1 млрд ежедневных активных пользователей, конкурент Twitter — Threads показывает стабильный рост: 130 миллионов ежемесячных пользователей, правда, компания все еще теряет миллиарды долларов, потому что VR/AR сфера не так популярна, чтобы приносить стабильный доход.

Цукерберг при этом подчеркивает, что искусственный интеллект является будущей темой для разработки продуктов

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена