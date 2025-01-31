Garmin исправила «синий треугольник смерти», не без нюансов

Для устранения проблемы Garmin предлагает выключить устройство, а для некоторых моделей — выполнить сброс к заводским настройкам. Другим может потребоваться просто сбросить питание и синхронизировать устройство с помощью приложения Garmin Connect или Garmin Express на компьютере.

Например, чтобы устранить проблему в часах Garmin Forerunner, пользователям необходимо выключить устройство, нажать и удерживать две кнопки до звукового сигнала, а затем выполнить дополнительные шаги для сброса настроек часов.

Garmin предупреждает, что сброс к заводским настройкам может привести к удалению некоторых данных.