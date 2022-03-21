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Где смотреть видео, кроме YouTube: четыре варианта

О них рассказали на iXBT.com

YouTube - одна из самых популярных видеоплатформ. Однако существуют и другие аналогичные сервисы. О четырёх из них - в статье пользователя iXBT.com.