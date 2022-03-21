Где смотреть видео, кроме YouTube: четыре варианта

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Где смотреть видео, кроме YouTube: четыре вариантаО них рассказали на iXBT.com
YouTube - одна из самых популярных видеоплатформ. Однако существуют и другие аналогичные сервисы. О четырёх из них - в статье пользователя iXBT.com.
Как отмечает автор, в Сети в последнее время нередко пишут о возможности блокировки YouTube. Заменить этот сервис могут следующие четыре ресурса.
- «ВКонтакте». Это не просто социальная сеть. Она также предлагает большое количество дополнительных функций, связанных с видео. Например, можно вести стримы, создавать мини-видеоролики, загружать свои видео и пр.
- «Яндекс.Дзен». Существует на этой платформе разделение в зависимости от типа загружаемого видео. Горизонтальное может иметь длительность до 3 часов, вертикальное же - более короткое, больше подходит под TikTok-формат. Также обеспечивает ресурс поддержку видеоблогеров, есть здесь и монетизация.
- Rutube. Этот сервис запущен был в 2006 году. Он является почти полной копией YouTube. Однако здесь есть обязательная премодерация видео, которая может занять целый день.
- Kinescope. Здесь можно загружать видеоролики в отличном качестве, вести трансляции, управлять своим видеорядом при помощи специальной панели управления. Поддерживает этот сервис и автоматизированную миграцию с других ресурсов.