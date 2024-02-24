Где такое видано: соцсеть Bluesky разрешила людям хостить собственный сервер

Самостоятельный хостинг означает хранение данных в социальных сетях на собственном сервере, а не на централизованной платформе, как у Bluesky. Это дает вам больший контроль над информацией, конфиденциальностью и опытом. Вы можете самостоятельно выбирать политику модерации, настраивать потоки контента и даже переносить данные на другую платформу.

Хотя Bluesky еще не полностью «федерализирован», программа раннего доступа позволяет частным лицам и разработчикам экспериментировать с самостоятельным хостингом своих аккаунтов. В настоящее время существуют ограничения:

Только ваши собственные аккаунты могут быть размещены на хостинге: вы пока не можете размещать данные других пользователей.

Изначально каждый сервер имеет ограничение в 10 пользовательских аккаунтов, в дальнейшем планируется постепенное увеличение этого лимита.

Действуют тарифные ограничения