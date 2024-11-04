Гендиректор Dropbox взял на себя ответственность за увольнение 500 людей

Хьюстон, который является соучредителем облачного сервиса и владеет значительной долей в компании, заявил в сообщении для сотрудников, что ему «искренне жаль». Уволенные сотрудники получат как минимум шестнадцать недель выходного пособия и сохранят свои акции за IV квартал 2024 года.

Несмотря на рыночную оценку более 8 миллиардов долларов, Dropbox испытывает трудности с поддержанием устойчивого роста, недавний рост доходов составляет всего лишь однозначные цифры.

Увольнения стали следствием волны сокращений в IT-сфере Запада, отражающих чрезмерную экспансию во время пандемии и продолжающуюся конкуренцию с более крупными конкурентами, такими как Google и Microsoft.