Приложения
Опубликовано 25 июля 2025, 23:15
1 мин.

Гендиректор Google порадовался, что ИИ принёс пользу всему бизнесу

А есть ли от этого польза для людей
Глава Google Сундар Пичаи заявил, что искусственный интеллект положительно влияет на все направления работы компании. По итогам второго квартала 2025 года доход Alphabet вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и составил $ 96,4 млрд, из которых $ 54,1 млрд пришлись на поисковую систему Google.
Гендиректор Google порадовался, что ИИ принёс пользу всему бизнесу

© Ferra.ru

Компания планирует вложить до $ 85 млрд в развитие — на $ 10 млрд больше, чем ранее. Эти средства пойдут на строительство дата-центров и закупку серверов, чтобы справиться с растущим спросом на облачные технологии.

Из другог: ИИ-функции, такие как AI Overviews и AI Mode, показывают хорошие результаты. AI Overviews уже используют более 2 миллиардов человек в 200 странах, а AI Mode — свыше 100 миллионов в США и Индии. Приложение Gemini насчитывает 450 миллионов активных пользователей, и количество ежедневных запросов выросло более чем на 50% по сравнению с первым кварталом.

При этом Google всё ещё ожидает решения по антимонопольному делу от Минюста США, где ранее суд признал компанию монополистом. Возможные последствия — вплоть до разделения бизнеса.