Гендиректор Google порадовался, что ИИ принёс пользу всему бизнесу

Компания планирует вложить до $ 85 млрд в развитие — на $ 10 млрд больше, чем ранее. Эти средства пойдут на строительство дата-центров и закупку серверов, чтобы справиться с растущим спросом на облачные технологии.

Из другог: ИИ-функции, такие как AI Overviews и AI Mode, показывают хорошие результаты. AI Overviews уже используют более 2 миллиардов человек в 200 странах, а AI Mode — свыше 100 миллионов в США и Индии. Приложение Gemini насчитывает 450 миллионов активных пользователей, и количество ежедневных запросов выросло более чем на 50% по сравнению с первым кварталом.

При этом Google всё ещё ожидает решения по антимонопольному делу от Минюста США, где ранее суд признал компанию монополистом. Возможные последствия — вплоть до разделения бизнеса.